У понеділок Руслан Маліновський офіційно став гравцем Марселя. Український хавбек переїхав з Аталанти в оренду з правом обов'язкового викупу.

До теми Провести пік кар'єри на Лазурному березі: що чекає на Руслана Маліновського в Марселі

Цей трансфер викликає питання у вболівальників в тому числі через те, що мало українців коли-небудь грали у Лізі 1. 24 канал пропонує згадати всіх наших співвітчизників з досвідом гри у чемпіонаті Франції.

ПАВЛО ЯКОВЕНКО

Клуб: Сошо (1992-1993)

Показники в Лізі 1: 6 матчів

Легенда Динамо поїхав завершувати кар'єру до стану аутсайдера чемпіонату Франції. У Сошо Павло Олександрович провів півтора роки.

Ігрової практики у нього там майже не було – всього шість матчів в Лізі 1. Але його команда врятувалась від вильоту (16 місце). Після цього Яковенко завершив кар'єру та став тренером.

ОЛЕКСАНДР ЗАВАРОВ

Клуби: Нансі (1990-1995), Сен-Дізьє (1995-1998)

Показники в Лізі 1: 58 матчів, 10 голів

Знаменитий хавбек Динамо та Ювентуса перейшов у Нансі на піку своєї слави. До двох чемпіонств СРСР та срібла Євро-1988 зі збірною Олександр додав Кубок УЄФА та Італії з Юве.

Тоді легенда туринців Мішель Платіні порадив йому поїхати у Францію завершувати кар'єру. Саме перший клуб Мішеля Заваров і обрав. Звісно, враховуючи рівень команди, зірок з неба він не хапав, але був гравцем основи та досвідченим прикладом для молоді.

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У елітному дивізіоні чемпіонату Франції Олександр відіграв два сезони, але не залишив команду після вильоту і ще три роки пограв у Лізі 2. Там він теж був гравцем стартового складу, забивши 13 голів.

Саме у Нансі за українцем закріпилось прізвисько "буряк" ("Blette"), адже саме це слово він казав при невдалих діях партнерів по команді. Після Нансі Заваров догравав у аматорській команді Сен-Дізьє з четвертого дивізіону, де був ще і граючим тренером.

СЕРГІЙ СКАЧЕНКО

Клуб: Метц (1999-2003)

Показники в Лізі 1: 27 матчів, 5 голів

Відомий форвард, який у 1999 році забивав Росії за нашу збірну, грав за Динамо, їздив у Південну Корею та саму РФ, а наприкінці XX сторіччя вирішив спробувати себе в топ-лізі. Правда, вибір пав на аутсайдера Ліги 1.

Правда, важливої ролі у Метці Сергій не відіграв. З чотирьох років у французькій команді Скаченко десь півтора сезони провів в орендах – то у швейцарський Ксамакс, то у московський Торпедо, то навіть у японський Санфречче.

У підсумку Метц вилетів у Лігу 2. Там Сергій відіграв п'ять поєдинків і пішов у 2003 році в Карпати, а пізніше закінчив кар'єру у азербайджанському Турані

МАКСИМ ЛЕВИЦЬКИЙ

Клуб: Сент-Етьєнн (2000-2001)

Показники в Лізі 1: 15 матчів

Відомий ексгравець Таврії після семи років у Сімферополі поїхав у Росію, а на початку XXI сторіччя заїхав на сезон в Сент-Етьєнн. Успішним цей період для Максима не назвеш.

Левицький відіграв 15 поєдинків, а його команда посіла третє з кінця місце та вилетіла в Лігу 2. Тим не менше, саме на період виступів за Сент-Етьєнн прийшлися майже всі матчі воротаря за збірну України, яких він награв вісім.

ЮРІЙ ЯКОВЕНКО

Клуб: Аяччо (2013-2014)

Показники в Лізі 1: 2 матчі

Маловідомий нападник є вихованцем Оболоні, де не відзначався високою результативністю. Саме тому його переїзд у чемпіонат Франції був несподіваним.

Правда, вразити в Аяччо у нього – всього дві гри за команду. Сам Аяччо вилетів вниз з останнього місця, а Юрій пішов у Анортосіс, а пізніше завершив кар'єру у данському Есбьєргу.

МИКОЛА КУХАРЕВИЧ

Клуб: Аяччо (2021-2022)

Показники в Лізі 1: 2 матчі

Талант Руха дуже голосно залишав УПЛ влітку 2021 року. Рух активно піарив цей трансфер, адже вперше продав гравця у топ-лігу, ще і до клубу City Football Group.

Проте у Труа Микола не затримався. Він провів всього два поєдинки у французькому клубі та пішов у бельгійський Льовен. Зараз Кухаревич грає у Шотландії, де має більш-менш непогану практику у Хіберніані.

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ДАНИЛО ІГНАТЕНКО

Клуб: Бордо (2022-...)

Показники в Лізі 1: 11 матчів

Вихованець Шахтаря досяг непоганого прогресу у Ференцвароші і закріпив його вже у Дніпрі-1. Перед початком повномасштабної війни донеччани повернули його з дніпровського клубу та віддали в оренду Бордо.

На жаль, славетний клуб на той момент пас задніх у Лізі 1 через фінансові проблеми. У підсумку французи вилетіли у другий дивізіон, але Данило залишився з ними.

Там він наразі і виступає, маючи стабільне місце в основі. На його рахунку вже два голи цього сезону, тоді як сам Бордо всерйоз налаштований на швидке повернення в еліту (йдуть другими після 17-ти турів).

Хто ще грав у Франції

Вище були згадані футболісти, які проводили матчі в елітному дивізіоні чемпіонату Франції. Ще були Пилип Будківський з 11-ма матчами за Сошо у Лізі 2 та Мирослав Славов у другій команді Бордо (20 матчів).

Ну а Дмитро Нєпогодов взагалі є вихованцем Марселя, за дубль якого провів 22 поєдинки. Тому в цьому плані Маліновський не першопроходець в Олімпіку, але він перший українець, хто перейшов саме у топ-клуб Франції. Залишається сподіватись, що його не спіткає сумна доля інших наших гравців у цій країні.