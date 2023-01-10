До кінця сезону-2022/2023 Маліновський гратиме в оренді у Марселі. Однак в орендній угоді прописана обов'язкова опція викупу Руслана.

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Роксана Маліновська: Найперші футболки Руслана отримали українці

Очікується, що Аталанта отримає за трансфер українця 10 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусами. Тим паче, що у клубі з Бергамо запевнили, що відхід Руслана не буде суттєвим.

Вже у перший день перебування у Франції родина Маліновського зустрілась із українцями, які перебувають у Марселі. Клуб організував теплу зустріч із земляками, які отримали перші футболки Руслана у французькій команді.

Дружина футболіста Роксана розповіла про зустріч та виклала світлини, відео з події.

Вчора з самого ранку ми мали насичений день. Клуб допоміг організувати зустріч з українцями, багато хто з яких приїхав до Марселя через війну, дехто живе тут уже давно…але всіх їх поєднує любов до нашої країни, до футболу! Приємною несподіванкою для мене стало, що асоціація називається Одеса у Франції і, як виявилося, ці міста-побратими вже 50 років. Найперші футболки Руслана отримали українці. Дякую клубу, це неймовірно,

– написала дружина Маліновського.

Відео із зустрічі Маліновського з українцями

Нагадаємо, що Маліновський перейшов у Марсель після 3,5 років в італійській Аталанті, за яку провів 143 матчі.

Маліновський ще не знає своєї ігрової позиції у новій команді. Наставник Марселя Ігор Тудор заявив, що Руслан може зіграти у ролі нападника або атакувального хава.

До слова. 11 січня Марсель проведе свій перший матч після приходу Руслана Маліновського. "Провансальці" зіграють виїзний поєдинок проти Труа. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.