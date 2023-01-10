Наразі Руслан виступатиме у французькому клубі на правах оренди до кінця сезону-2022/2023. В орендній угоді є опція обов'язкового викупу футболіста. Повідомляється, що Аталанта отримає від Марселя за Маліновського близько 10 мільйонів плюс ще три мільйони євро бонусами.

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Маліновський: Зустрінемось на стадіоні

Маліновський вже навіть встиг звернутись до французьких уболівальників через свої соцмережі. Руслан зробив першу обіцянку перед фанатами "провансальців".

Привіт! Я носитиму майку Марселя з честю. Пристрасть, повага, рішучість перемагати. Обіцяю завжди грати від щирого серця. Зустрінемось на стадіоні,

– написав новачок Марселя.



Маліновський звернувся до уболівальників Марселя / Фото з інстаграму Руслана