Українські фігуристи у топ-8 на етапі гран-прі в Японії: відео фінального дня змагань
Джерело:24 канал
У японському Осака розіграли медалі на етапі Гран-прі з фігурного катання NHK Trophy. В танцях на льоду Україну представляв лише один дует.
Як виступили українці в Японії
Олександра Назарова та Максим Нікітін у підсумку посіли восьме місце на турнірі.
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Всього змагалося 9 дуетів з інших країн. Після ритмічного танцю українці отримали невисоку оцінку – 66.07 бала, а у довільному – 99.31. Цих балів вистачило для восьмої позиції.
Чинні чемпіони світу – росіяни Вікторія Сініцина й Нікіта Кацалапов завоювали "золото" на турнірі. Друге місце посіли дворазові призери чемпіонатів світу, американці Медісон Чок і Еван Бейтс, вони припустилися падіння на початку довільного танцю. На третій сходинці опинилися британці Лайла Фіар і Льюїс Ґібсон, для них друга нагорода на рівні Гран-прі в кар'єрі.
Відео фінального дня змагань у танцях на льоду в Японії
- Для українського дуету це шоста участь у серії Гран-прі в кар'єрі та третя – саме в NHK Trophy. У 2017 році вони показали свій найкращий результат на цьому рівні – шосте місце.
- Раніше Олександра Назарова та Максим Нікітін здобули срібну нагороду на міжнародному турнірі в Казахстані.