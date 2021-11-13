Українські фігуристи у топ-8 на етапі гран-прі в Японії: відео фінального дня змагань

13 листопада 2021 , 12:50
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Джерело:

24 канал

У японському Осака розіграли медалі на етапі Гран-прі з фігурного катання NHK Trophy. В танцях на льоду Україну представляв лише один дует.

Як виступили українці в Японії

Олександра Назарова та Максим Нікітін у підсумку посіли восьме місце на турнірі. 

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Всього змагалося 9 дуетів з інших країн. Після ритмічного танцю українці отримали невисоку оцінку – 66.07 бала, а у довільному – 99.31. Цих балів вистачило для восьмої позиції.

Чинні чемпіони світу – росіяни Вікторія Сініцина й Нікіта Кацалапов завоювали "золото" на турнірі. Друге місце посіли дворазові призери чемпіонатів світу, американці Медісон Чок і Еван Бейтс, вони припустилися падіння на початку довільного танцю. На третій сходинці опинилися британці Лайла Фіар і Льюїс Ґібсон, для них друга нагорода на рівні Гран-прі в кар'єрі.

Відео фінального дня змагань у танцях на льоду в Японії

  • Для українського дуету це шоста участь у серії Гран-прі в кар'єрі та третя – саме в NHK Trophy. У 2017 році вони показали свій найкращий результат на цьому рівні – шосте місце.
  • Раніше Олександра Назарова та Максим Нікітін здобули срібну нагороду на міжнародному турнірі в Казахстані. 
Автор: Дарина Жданович