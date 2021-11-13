Как выступили украинцы в Японии

Александра Назарова и Максим Никитин в итоге заняли восьмое место на турнире.

Смотрите также Украинские фигуристы выиграли "золото" на старте олимпийского сезона: видео

Всего соревновались 9 дуэтов из других стран. После ритмического танца украинцы получили невысокую оценку – 66,07 балла, а в произвольном – 99,31. Этих баллов хватило для восьмой позиции.

Действующие чемпионы мира – россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов завоевали "золото" на турнире. Второе место заняли двукратные призеры чемпионатов мира, американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, они допустили падение в начале произвольного танца. На третьей строчке оказались британцы Лайла Фиар и Льюис Гибсон, для них это вторая награда на уровне Гран-при в карьере.

Видео финального дня соревнований в танцах на льду в Японии