Виступ українців у Казахстані

У Казахстані виступили всі головні українські претенденти на поїздку на Олімпійські Ігри-2022 у Пекіні. На турнірі Україна була представлена в усіх чотирьох дорослих категоріях.

Це цікаво Представлено медалі зимової Олімпіади-2022: що вони символізують – фото

Українським фігуристам вдалося здобути дві нагороди. Олександра Назарова та Максим Нікітін вибороли "срібло" в танцях, а Анастасія Шаботова – бронзову нагороду серед жінок.

Назарова та Нікітін поступилися росіянам Анастасії Скопцовій та Кіріллу Альошину. Український дует випередив іншу російську пару – Єлізавєту Худайбєрдієву та Єгора Базіна, які посіли третє місце. За свій виступ українці отримали 188.64 бала.

Для Назарової та Нікітіна це другий поспіль подіум на міжнародних змаганнях цього сезону. На Кубку Віктора Петренка в Одесі українські фігуристи здобули "золото". Для них це були перші змагання на початку олімпійського сезону.

Відео виступу українського дуету

Анастасії Шаботовій вистачило 175.21 для бронзової нагороди. 15-річна українка поступилася лише білорусці Вікторії Сафоновій та азербайджанці Єкатєріні Рябовій.

Відео виступу українки

Турнір Denis Ten Memorial присвячений пам'яті казахстанського фігуриста Деніса Тена – бронзового призера Олімпійських ігор-2014 і дворазового призера чемпіонатів світу в чоловічому одиночному катанні. У 2018 Тен загинув від ножових поранень.