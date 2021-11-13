Як виступили українці в Японії

Олександра Назарова та Максим Нікітін у підсумку посіли восьме місце на турнірі.

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Всього змагалося 9 дуетів з інших країн. Після ритмічного танцю українці отримали невисоку оцінку – 66.07 бала, а у довільному – 99.31. Цих балів вистачило для восьмої позиції.

Чинні чемпіони світу – росіяни Вікторія Сініцина й Нікіта Кацалапов завоювали "золото" на турнірі. Друге місце посіли дворазові призери чемпіонатів світу, американці Медісон Чок і Еван Бейтс, вони припустилися падіння на початку довільного танцю. На третій сходинці опинилися британці Лайла Фіар і Льюїс Ґібсон, для них друга нагорода на рівні Гран-прі в кар'єрі.

Відео фінального дня змагань у танцях на льоду в Японії