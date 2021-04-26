Українські борці греко-римського стилю здобули ще дві "бронзи" чемпіонату Європи у Варшаві

У неділю, 25 квітня, завершився чемпіонат Європи з боротьби у Варшаві (Польща). Українська скарбничка поповнилась ще двома нагородами.

Яскравий виступ українців

Першу медаль для нашої команди з греко-римської боротьби здобув 24 квітня один із лідерів збірної Жан Беленюк. Українець у поєдинку за бронзову медаль здолав німця Максиміліана Кудлу. Сутичка закінчилася з рівним рахунком 1-1, але наш борець виграв за рахунок того, що заробив останній бал.

​До теми Українські борчині здобули ще 4 медалі у Варшаві, Коляденко та Белінська – чемпіонки Європи

25 квітня українська скарбничка поповнилась ще двома "бронзами" на польській землі. У ваговій категорії 60 кілограмів третє місце посів Віктор Петрик, який здолав білоруса Гліб Макаранка (5-1).

Петрик – Макаранка відеоогляд

У вазі 72 кілограми "бронзу" в Україну везе Максим Євтушенко. Його суперником у бронзовому фіналі був представник Польщі Роман Пацурківський. Українець святкував "суху" перемогу з рахунком 11-0.

Євтушенко – Пацурківский відеоогляд

Загалом українська команда з греко-римської боротьби повертається додому з трьома бронзовими нагородами. У загальнокомандному заліку українська збірна з греко-римської боротьби посіла 4 місце.