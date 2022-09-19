Українські боксери проігнорували Ломаченка під час поєдинку Альварес – Головкін

У ніч на 18 вересня відбувся великий чемпіонський бій у Лас-Вегасі, де Сауль Альварес зійшовся з Геннадієм Головкіним. Деякі українські боксери завітали на цей бій.

Хто кого проігнорував

Зокрема, раніше повідомлялося, що на бій у Лас-Вегасі завітав Василь Ломаченко. Боксер навіть встиг прокоментувати поєдинок за участі Сауля Альвареса та Геннадія Головкіна, пише 24 канал.

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Українець поділився враженнями від поєдинку та навіть дав поради боксерам.

Та окрім Ломаченка у Лас-Вегас завітали й інші зірки українського боксу. Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик за боєм у Лас-Вегасі спостерігав у компанії Сергія Дерев'янченка. Після поєдинку вони навіть поділилися спільними фото у соцмережах, однак на них не було Василя.

Багато років українські боксери перебували в дружніх відносинах, публікували спільні фото, проте, в недавньому нещодавно Гвоздик заявив про те, що спілкування з Ломаченко припинилося.



Українські боксери завітали у Лас-Вегас / Фото з інстаграму Станіслава Бостана

Неоднозначна позиція Ломаченка

Після 24 лютого Василь Ломаченко вступив до територіальної оборони рідного Білгород-Дністровського. Український боксер відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим.

Відомі спортивні діячі неодноразово повідомляли про те, що Василь перебуває в лавах ЗСУ. Однак чомусь Ломаченко не висловлювався про російську агресію.

Боксер вперше прокоментував повномасштабну війну на території України лише на 6-й місяці війни. До цього він зберігав своє мовчання та публікував у мережі неоднозначні дописи.

Також Ломаченко попав під шквал критики через інтерв'ю зі скандальним митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою, яке той дав 30 березня російській службі ВВС.