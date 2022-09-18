Ломаченко: Дуже цікавий бій

Цей бій відвідав і український боксер Василь Ломаченко. Він навіть встиг прокоментувати протистояння.

До теми Ломаченка побачили на титульному поєдинку Альварес – Головкін

"Дуже цікавий бій. Завжди історичний момент, коли проводять трилогію. Сауль провів хороший поєдинок, але, можливо, Головкін вже занадто старий. Не знаю, що Канело робити далі. Можливо, реванш проти Бівола. Я б хотів цей бій.

Не знаю, чи варто Головкіну завершувати кар’єру. Це його рішення. Але він вже легенда, може йти на пенсію. Думаю, Геннадій має проблеми зі здоров’ям, бо він весь бій працював лише лівою рукою", – сказав Ломаченко.

Альварес та Головкін втретє зустрілися у дуелі між собою. У вересні 2017 року було зафіксовано нічию, а через рік виграв Сауль рішенням більшості суддів.

На кону стояв титул абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі, що належить Канело з листопада 2021 року.

Коли вийде Ломаченко на ринг

Василь Ломаченко 12 серпня офіційно отримав нового суперника. Суперником українця став американець Джемейн Ортіс. Цей поєдинок відбудеться 29 жовтня, у Нью-Йорку.

Для Ломаченка це буде перший бій з грудня 2021-го, коли він рішенням суддів переміг Річарда Коммі.