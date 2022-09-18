Встигає не лише тренуватись
Василь Ломаченко був помічений на декількох світлинах у соцмережах уболівальників та боксера Фернандо Варгаса. Українець вирішив на власні очі побачити третій бій у цьому протистоянні, повідомляє 24 канал.
До теми Альварес зберіг звання абсолютного чемпіона, але не зміг нокаутувати Головкіна
Боксера з України зловили поблизу арени "T-Mobile Arena".
Ломаченко з фанатами / Фото з інстаграму my_fat_boy_problems
Український боксер побачив 12-раундовий бій, який закінчився перемогою Канело за одноголосним рішенням суддів. Головкін так і не зміг у трилогії жодного разу перемогти.
- Нагадаємо, що Ломаченко виїхав за кордон заради підготовки до наступного бою. 29 жовтня 2022 року відбудеться повернення українського боксера на ринг. Ломаченко поб'ється проти Джемейна Ортіса на "Madison Square Garden", що у Нью-Йорку.
- Підписники боксера з України неоднозначно відреагували на новину про майбутній двобій спортсмена.