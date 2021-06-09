Українські арбітри працюватимуть експертами під час Євро-2020

Українські арбітри не працюватимуть на Євро-2020. Але вони зможуть висловити свою думку щодо того, що відбувається на полі. Їх запросили експертами на телебачення.

Українські арбітри ніколи не коментують своїх рішень. Їм це заборонено робити. Але на час Євро-2020 вони матимуть змогу обговорити роботу своїх іноземних колег.

"Ми плануємо, щоб на цьому Євро в якості експертів працювали чинні українські арбітри. Ми знаємо, що довгий час було табу на цю тему – арбітри не могли давати коментарі. Вдалося домовитися з комітетом арбітрів. Не буду називати прізвища. Зараз обговорюються останні домовленості. Це дуже впізнавані українські арбітри, які знаходяться на слуху", – розповів шеф-продюсер телеканалів "Футбол 1/2/3" Іван Гресько.

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Загалом на час Євро-2020 канали "Футбол 1/2/3" планують свої ефіри майже цілий день присвячувати турніру. Починатиметься все о 10:00 з Hightlight show. Протягом дня будуть трансляції футбольних матчів.