Украинские арбитры никогда не комментируют свои решения. Им это запрещено делать. Но на время Евро-2020 они смогут обсудить работу своих иностранных коллег.

"Мы планируем, чтобы на этом Евро в качестве экспертов работали действующие украинские арбитры. Мы знаем, что долгое время было табу на эту тему – арбитры не могли давать комментарии. Удалось договориться с Комитетом арбитров. Не буду называть фамилии. Сейчас обсуждаются последние договоренности. Это очень узнаваемые украинские арбитры, которые находятся на слуху", – рассказал шеф-продюсер телеканалов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько.

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В целом на время Евро-2020 каналы "Футбол 1/2/3" планируют свои эфиры почти целый день посвящать турниру. Начинаться все будет в 10:00 с Hightlight show. В течение дня будут трансляции футбольных матчей.