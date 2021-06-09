Українські арбітри ніколи не коментують своїх рішень. Їм це заборонено робити. Але на час Євро-2020 вони матимуть змогу обговорити роботу своїх іноземних колег.

"Ми плануємо, щоб на цьому Євро в якості експертів працювали чинні українські арбітри. Ми знаємо, що довгий час було табу на цю тему – арбітри не могли давати коментарі. Вдалося домовитися з комітетом арбітрів. Не буду називати прізвища. Зараз обговорюються останні домовленості. Це дуже впізнавані українські арбітри, які знаходяться на слуху", – розповів шеф-продюсер телеканалів "Футбол 1/2/3" Іван Гресько.

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Загалом на час Євро-2020 канали "Футбол 1/2/3" планують свої ефіри майже цілий день присвячувати турніру. Починатиметься все о 10:00 з Hightlight show. Протягом дня будуть трансляції футбольних матчів.