Після ганебної втечі до росії українська чемпіонка з біатлону виступатиме за московську область

Біатлоністка Катерина Бех увійшла до складу збірної московської області. До початку війни росії проти України вона виступала за збірну України.

На сайті союзу біатлоністів росії Катерина Бех тепер зазначена як представниця збірної московської області. І зараз тренується із групою тренера чоловічої збірної росії з біатлону Юрія Камінського, повідомляє 24 канал.

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Ганебна втеча

Катерина Бех народилася в Росії. Але у 2018 році отримала українське громадянство та розпочала виступ за збірну України.

Одразу після цього у 2018 році Бех стала чемпіонкою України у спринті серед юніорок у літньому біатлоні та срібною призеркою дорослого чемпіонату України.

А після цього здобувала перемоги і на міжнародній арені. На юніорському чемпіонаті світу в 2019 році вона здобула дві золоті медалі – у спринтерській гонці та гонці-переслідуванні. А у 2020 році додала до цього і звання чемпіонки Європи серед юніорів в спринті.

У 2020 році Бех потрапила в основу дорослої збірної України. І навіть виступала на етапах Кубка світу.

Коли розпочалася повномасштабна війна, Катерина Бех перебувала на зборах у Львівській області. Та в перший же день втекла до росії разом ще з двома біатлоністками збірної України, які теж були натуралізовані – Ольгою Абрамовою та Оксаною Москаленко.

При цьому навколо їх втечі виник скандал, адже президент федерації біатлону України Володимир Бринзак споачтку заявляв, що спорстемнки були в росії на той час. Але згодом його викрили на брехні. Колишня біатлоністка Христина Ковальова розповіла, що Володимир Бринзак особисто допоміг ексросіянкам виїхати назад у ворожу країну.

Після втечі Катерину Бех, Ольгу Абрамову та Оксану Москаленко виключили зі складу збірної України.

В росії Бех отримала статус біженки та почала займатися відновленням свого російського громадянства. А далі почала позувати у формі збірної росії, у той час як її колишні партнери по Збірній України пішли до української армії захищати нас від російської навали. У тому числі й Надія Бєлкіна, яка також народилася в Росії. Але після початку війни розірвала усі стосунки з російськими друзями.