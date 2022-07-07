Бєлкіна: Починаються конфліктні ситуації не дуже приємні
31-річна біатлоністка є уродженкою ворожої країни, але вже не перший рік виступає під прапором збірної України після зміни громадянства. Натуралізована спортсменка розповіла про свої стосунки з родиною після 24 лютого.
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Надія Бєлкіна запевнила, що уся її родина добре знаю усю правду про війну в Україні, яку розпочала росія. Батьки сестри чоловіка сиділи під обстрілами у Чернігівській області.
А от щодо друзів, які залишились у росії, то біатлоністка фактично обірвала з ними стосунки. Більшість із них починали розмову одразу із запитання про 8-річні бойові дії. Щоб уникнути конфліктів Бєлкіна просто вирішила перестати з ними спілкуватись.
У мене там батьки, сестра з чоловіком. Але у сестри чоловік із Чернігівської області, і в нього батьки там просто під обстрілом сиділи – вони всю цю ситуацію знають. Мої батьки теж усі знають. Але з друзями здебільшого я перестала спілкуватися. Вони починають розповідати: "Що ви робили у 14-му році, 8 років тому?". Починаються конфліктні ситуації не дуже приємні, і я вирішила з ними просто не спілкуватися,
– розповіла українська біатлоністка.
Нагадаємо, що після лютого Надія Бєлкіна була чи не єдиною серед натуралізованих біатлоністок, яка стала воювати у ЗСУ.
Що відомо про Надію Бєлкіну
- Перед сезоном-2011/2012 розпочала виступати за збірну України, відбувши річний карантин. На Кубку світу Бєлкіна дебютувала у сезоні-2013/2014.
- У березні 2016-го стала переможницею на етапі Кубка IBU в Італії.
- У сезоні, що минув, була переможницею спринту на чемпіонаті України у Буковелі. Також здобула "срібло" у переслідуванні.
- На міжнародних стартах не підіймалась на подіум.