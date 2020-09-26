Українська біатлоністка Ольга Абрамова, яка раніше виступала за Росію, не допоможе збірній України у наступному сезоні. Причиною такого рішення стала декретна відпустка.

Про таке рішення 32-річної українки повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак у інтерв'ю XSport.

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Після народження дитини Ольга планує повернутись у біатлон та продовжувати готуватись до Олімпіади 2022 року, яка відбуватимуться у Пекіні.

У 2012 році Ольга Абрамова прийняла рішення змінити російське громадянство на українське, щоб виступати за збірну України. Абрамова одружена із біатлоністом Тимофієм Лапшиним, який виступає за Південну Корею, але також колись був у російській збірній.

Раніше повідомлялось, що інша українська біатлоністка Яна Бондар прийняла рішення завершити кар'єру. Спортсменка вирішила зав'язати з професійним спортом після невдалого виступу на чемпіонаті України з літнього біатлону.

Що відомо про Ольгу Абрамову

Дворазова чемпіонка світу з літнього біатлону у спринті та переслідуванні (2015), учасниця та призерка етапів Кубка світу. З літа 2012 року виступає за Україну.

Дебютувала в Кубку світу у січні 2014 року у спринті в італійському Антхольці, де не потрапила у залікову зону, зайнявши лише 54 місце.

Вперше набрала очки у березні того ж року у спринті в Контіолахті – 38 місце. Перший подіум здобула у січні 2015 року. Коли українська жіноча естафетна команда посіла 3 сходинку п'єдесталу у Антхольці. Тоді у складі України також виступали Юлія Джима, Наталія Бурдига та Валя Семеренко.

Також Абрамова мала проблеми із допінгом. Допінг-аналіз проби А, взятої у Абрамової 10 січня 2016 року, виявив у неї препарат мілдронат, що з 1 січня 2016 року входить до переліку заборонених ВАДА речовин. Цей препарат вона приймала за медичними показаннями та згідно з призначенням лікаря в листопаді 2015 року. З 7 лютого 2016 року до з'ясування усіх обставин спортсменка відсторонена від участі в міжнародних стартах.

У квітні 2017 року арбітражний спортивний суд у Лозанні задовольнив апеляцію Абрамової і зняв з неї звинувачення у вживанні допінгу.