Украинская биатлонистка Ольга Абрамова, ранее выступавшая за Россию, не поможет сборной Украины в следующем сезоне. Причиной такого решения стал декретный отпуск.

О таком решении 32-летней украинки сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью XSport.

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После рождения ребенка Ольга планирует вернуться в биатлон и продолжать готовиться к Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине.

В 2012 году Ольга Абрамова приняла решение изменить российское гражданство на украинское, чтобы выступать за сборную Украины. Абрамова замужем pf биатлонистом Тимофеем Лапшиным, который выступает за Южную Корею, но также когда-то был в российской сборной.

Ранее сообщалось, что другая украинская биатлонистка Яна Бондарь приняла решение завершить карьеру. Спортсменка решила завязать с профессиональным спортом после неудачного выступления на чемпионате Украины по летнему биатлону.

Что известно об Ольге Абрамовой

Двукратная чемпионка мира по летнему биатлону в спринте и преследовании (2015), участница и призер этапов Кубка мира. С лета 2012 года выступает за Украину.

Дебютировала в Кубке мира в январе 2014 года в спринте в итальянском Антхольце, где попала в зачетную зону, заняв лишь 54 место.

Впервые набрала очки в марте того же года в спринте в Контиолахти – 38 место. Первый подиум получила в январе 2015 года. Когда украинская женская эстафетная команда заняла 3 место пьедестала в Антхольце. Тогда в составе Украины также выступали Юлия Джима, Наталья Бурдыга и Валя Семеренко.

Также Абрамова имела проблемы с допингом. Допинг-анализ пробы А, взятый в Абрамовой 10 января 2016 года, обнаружил у нее препарат милдронат, который с 1 января 2016 года входит в перечень запрещенных ВАДА веществ. Этот препарат она принимала по медицинским показаниям и по назначению врача в ноябре 2015 года. С 7 февраля 2016 года до выяснения всех обстоятельств спортсменка отстранена от участия в международных стартах.

В апреле 2017 года арбитражный спортивный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию Абрамовой и снял с нее обвинения в употреблении допинга.