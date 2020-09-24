Українська біатлоністка Яна Бондар прийняла рішення завершити кар'єру. Спортсменка вирішила зав'язати з професійним спортом після невдалого виступу на чемпіонаті України з літнього біатлону.

29-річна Бондар розповіла про рішення завершити кар'єру після того, як стала 18-ю у гонці переслідування на чемпіонаті України. Про це інформує Biathlon.com.ua.

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Треба об'єктивно дивитися на речі

Біатлоністка заявила, що їй не було складно прийняти рішення про завершення кар'єри.

Ні, абсолютно, ось навіть зараз говорю про це і посміхаюся. Адже я пробувала повернутися, але треба об'єктивно дивитися на речі – у мене це вийшло не дуже добре, скажімо так. Не хочу плямувати біатлон своїм ім'ям,

– сказала Яна.

Основні досягнення Бондар

Яна Бондар ставала бронзовою призеркою чемпіонату Європи, також у неї 3 особистих подіуми на етапах Кубка IBU.

В естафеті вона вигравала медалі на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу серед юніорів, а ще 3 подіуму на етапах Кубка IBU, серед яких перемога в змішаній естафеті в Арбер.

Найвища позиція на етапах Кубка світу – 14-е місце в спринті в Холменколлені у 2015 році.