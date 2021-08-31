З Україною у серці, – призер Цвєтов пояснив відмову від фото з росіянами на Паралімпіаді
Джерело:фейсбук Ігоря Цвєтова
Ігор Цвєтов в одну мить став справжнім героєм України. Легкоатлет пояснив, чому не захотів робити спільне фото з росіянами на церемонії нагородження призерів Паралімпіади-2020.
"Хтось вбачає повагу до України"
Ігор Цвєтов став автором ювілейної для України 50-ї нагороди на Паралімпіаді у Токіо. Легкоатлет здобув "срібло" у бігу на дистанції 100 метрів у класі T35. Українець на фініші поступився лише представнику Паралімпійського комітету Росії Дмитрію Сафронову.
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Третім став теж легкоатлет ПКР Артем Калашян. Цвєтов завершив забіг з найкращим особистим результатом – 11.47. Після церемонії нагородження легкоатлет став національним героєм.
Спортсмен коротко прокоментував свій вчинок, який викликав море компліментів у його сторону.
Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України. Кожному своє…З Україною в серці,
– написав Ігор Цвєтов.
Що сталось на церемонії нагородження
Спортсмени повинні були зробити традиційне фото призерів на першій сходинці п'єдесталу.. Представники ПКР запропонували 27-річному Цвєтову зробити спільне фото. Однак український бігун категорично відмовився.
Росіяни зробили спільне фото разом на найвищій сходинці подіуму, а Ігор залишився стояти на своєму другому місці.
Цвєтов відмовився від фото з росіянами / Фото suspilne.media
- Для Цвєтова ця медаль стала першою у Токіо. Попереду в українця ще забіг на дистанції 200 метрів.
- Ця паралімпійська нагорода стала третьою у кар'єрі легкоатлета. До цього Ігор двічі підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу у Ріо-2016.