З Україною у серці, – призер Цвєтов пояснив відмову від фото з росіянами на Паралімпіаді

Ігор Цвєтов в одну мить став справжнім героєм України. Легкоатлет пояснив, чому не захотів робити спільне фото з росіянами на церемонії нагородження призерів Паралімпіади-2020.

"Хтось вбачає повагу до України"

Ігор Цвєтов став автором ювілейної для України 50-ї нагороди на Паралімпіаді у Токіо. Легкоатлет здобув "срібло" у бігу на дистанції 100 метрів у класі T35. Українець на фініші поступився лише представнику Паралімпійського комітету Росії Дмитрію Сафронову.

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Третім став теж легкоатлет ПКР Артем Калашян. Цвєтов завершив забіг з найкращим особистим результатом – 11.47. Після церемонії нагородження легкоатлет став національним героєм.

Спортсмен коротко прокоментував свій вчинок, який викликав море компліментів у його сторону.

Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України. Кожному своє…З Україною в серці,

– написав Ігор Цвєтов.

Що сталось на церемонії нагородження

Спортсмени повинні були зробити традиційне фото призерів на першій сходинці п'єдесталу.. Представники ПКР запропонували 27-річному Цвєтову зробити спільне фото. Однак український бігун категорично відмовився.

Росіяни зробили спільне фото разом на найвищій сходинці подіуму, а Ігор залишився стояти на своєму другому місці.



Цвєтов відмовився від фото з росіянами / Фото suspilne.media