Українка Магучіх стала найкращою легкоатлеткою Європи у січні

Джерело:Фейсбук European Athletics
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи у січні 2021 року. Магучіх вперше у кар'єрі удостоїлася подібного визнання.
19-річна українка була обрана найкращою атлеткою січня за результатами голосування на сторінках Європейської федерації легкої атлетики.
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На звання найкращої легкоатлетки були номіновані чотири спортсменки:
Найбільше голосів отримала саме Ярослава, яку й обрали найкращою у січні.
Досягнення Ярослави Магучіх / Інфографіка Спорт 24
У 2021 році Ярослава Магучіх змагалася на трьох турнірах і тричі була найкращою.
Спершу Ярослава перемогла на змаганнях у Києві з результатом 2.02 м. Згодом українка відкрила міжнародний сезон перемогою в Італії.
На турнірі у Словаччині Магучіх здобула перемогу з рекордним стрибком 2.06. Ярослава встановила світовий рекорд у приміщенні серед юніорів.До уваги. Це перша нагорода найкращої легкоатлетки Європи для Ярослави. Вона була двічі номінована – у серпні та січні 2020.
Найкращим легкоатлетом Європи став 34-річний стрибун з жердиною Рено Лавіленні.