Українка Надія Кіченок вийшла у фінал Кубка Кремля
Джерело:24 канал
Українська тенісистка Надія Кіченок пробилася в парний фінал на Кубку Кремля. У матчі 1/2 фіналу парного розряду Надія в дуеті з румункою Ралукою Олару обіграли російський тандем Натела Дзаламідзе / Камілла Рахімова.
Надія Кіченок / Ралука Олару – Натела Дзаламідзе / Камілла Рахімова 7:5, 7:5
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Матч тривав 1 годину і 45 хвилин. За цей час Кіченок і Олару виконали 1 подачу навиліт, допустили 2 подвійні помилки і виграли 4 гейми на прийомі. Їх суперниці зробили 2 ейси, 6 разів помилилися при введенні м'яча в гру, а також реалізували 2 брейкпоінта.
Надія Кіченок і Ралука Олару в четвертий раз в цьому році виступлять в парному фіналі на турнірі WTA. В активі українки і румунки є спільні титули в Чикаго і Санкт-Петербурзі, в Баг-Хомбург дівчата програли у вирішальному матчі.
- У фіналі Кіченок і Олару зіграють проти Олени Остапенко та Катерини Синякової. Матч відбудеться 23 жовтня о 15:00.