Надія Кіченок / Ралука Олару – Натела Дзаламідзе / Камілла Рахімова 7:5, 7:5

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Матч тривав 1 годину і 45 хвилин. За цей час Кіченок і Олару виконали 1 подачу навиліт, допустили 2 подвійні помилки і виграли 4 гейми на прийомі. Їх суперниці зробили 2 ейси, 6 разів помилилися при введенні м'яча в гру, а також реалізували 2 брейкпоінта.

Надія Кіченок і Ралука Олару в четвертий раз в цьому році виступлять в парному фіналі на турнірі WTA. В активі українки і румунки є спільні титули в Чикаго і Санкт-Петербурзі, в Баг-Хомбург дівчата програли у вирішальному матчі.