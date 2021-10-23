Надежда Киченок / Ралука Олару – Натела Дзаламидзе / Камилла Рахимова 7:5, 7:5

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Матч продолжался 1 час и 45 минут. За это время Киченок и Олару выполнили 1 подачу навылет, допустили 2 двойные ошибки и выиграли 4 гейма на приеме. Их соперницы сделали 2 эйса, 6 раз ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 2 брейкпоинта.

Надежда Киченок и Ралука Олару в четвертый раз в этом году выступят в парном финале на турнире WTA. В активе украинки и румынки есть общие титулы в Чикаго и Санкт-Петербурге, в Баг-Хомбург девушки проиграли в решающем матче.