Надежда Киченок / Ралука Олару – Натела Дзаламидзе / Камилла Рахимова 7:5, 7:5
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Матч продолжался 1 час и 45 минут. За это время Киченок и Олару выполнили 1 подачу навылет, допустили 2 двойные ошибки и выиграли 4 гейма на приеме. Их соперницы сделали 2 эйса, 6 раз ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 2 брейкпоинта.
Надежда Киченок и Ралука Олару в четвертый раз в этом году выступят в парном финале на турнире WTA. В активе украинки и румынки есть общие титулы в Чикаго и Санкт-Петербурге, в Баг-Хомбург девушки проиграли в решающем матче.
- В финале Киченок и Олару сыграют против Елены Остапенко и Екатерины Синяковой. Матч состоится 23 октября в 15:00.