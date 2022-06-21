Українка Костюк перемогла чемпіонку Ролан Гаррос у перерваному матчі в Істборні

Поєдинок за участі Марти Костюк був поділений на два дні. 21 червня українській тенісистці вдалось пробитись до 1/8 фіналу турніру в Істборні (Велика Британія).

Марта Костюк – Барбора Крейчикова 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)

Матч тенісисток, який розпочався 20 червня, був перерваний через настання темряви. Тому тенісистки продовжили зустріч 21 червня, пише 24 канал.

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На момент зупинки рахунок за сетами був 1:1, тому все вирішувалось вже у третій партії.

Перший сет залишився за Крейчиковою – 4:6. Вже у наступній партії сильнішою була українка – 6:3.

Стартовий гейм залишився за титулованою чешкою, яка з брейком повела у рахунку. Протягом цілої партії тенісистки демонстрували рівний теніс на британському корті. Костюк змогла зрівняти рахунок та навіть у п'ятому та дев'ятому геймах. Останній якраз став переломним на користь Марти. Українка використала п'ятий брейк-пойнт, який приніс їй лідерство у матчі.

У наступному геймі 19-річній тенісистці з України вдалось втримати свою подачу та здобути перемогу над Барборою – 6:4.

Марта Костюк вибила з 1/16 турніру в Істборні чемпіонку Ролан Гаррос Барбору Крейчикову (WTA №15). Українка перебила усі прогнози експертів та "втерла ніс" суперниці з Чехії.

. В 1/8 фіналу українська тенісистка зіграє проти переможниці матчу Жіл Белен Тайхманн – Гаррієт Дарт.