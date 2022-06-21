Марта Костюк – Барбора Крейчикова 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)

Матч теннисисток, который начался 20 июня, был прерван из-за наступления темноты. Поэтому теннисистки продолжили встречу 21 июня, пишет 24 канал.

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На момент остановки счет по сетам был 1:1, поэтому все решалось уже в третьей партии.

Первый сет остался за Крейчиковой – 4:6. Уже в следующей партии сильнее была украинка – 6:3.

Стартовый гейм остался за титулованной чешкой, которая с брейком повела в счете. В течение целой партии теннисистки демонстрировали ровный теннис на британском корте. Костюк смогла сравнять счет и даже в пятом и девятом геймах. Последний как раз стал переломным в пользу Марты. Украинка использовала пятый брейк-пойнт, принесший ей лидерство в матче.

В следующем гейме 19-летней теннисистке из Украины удалось удержать свою подачу и одержать победу над Барборой – 6:4.

Марта Костюк выбила из 1/16 турнира в Истборне чемпионку Ролана Гарроса Барбору Крейчикову (WTA №15). Украинка перебила все прогнозы экспертов и утерла нос соперницы из Чехии.

К слову. В 1/8 финала украинская теннисистка сыграет против победительницы матча Жил Белен Тайхманн – Гарриет Дарт.