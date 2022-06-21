Зовнішні фактори внесли корективи

Тенісистки не змогли закінчити зустріч через погодні корективи. Після другого сету, який взяла українка, матч був призупинений через різке настання темряви, пише 24 канал.

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Це не дозволило дівчатам визначити переможницю поєдинку та учасницю 1/8 фіналу турніру у Великій Британії.

Організатори змагань перенесли гру на 21 червня. Орієнтовний час відновлення зустрічі о 14:30.

Переможниця цього матчу зіграє проти тріумфаторки дуелі Жіл Белен Тайхманн – Гаррієт Дарт.

Як розвивався матч

Стартовий гейм залишився за українкою. Далі тенісистки показувати на британському корті рівну гру. Костюк змогла нав'язати чемпіонці Ролан Гаррос свій теніс, але ключовим у першому сеті став п'ятий гейм. Марта відіграла чотири брейк-пойнти. Лише за п'ятим Крейчикова змогла взяти гейм – 2:3.

Далі українка намагалась відігратись, але навіть два виграні гейми на своїй подачі не допомогли їй взяти перший сет – 4:6 за Барборою.

Що не скажеш про другу партію. Знову 19-річна тенісистка з України записала у свій актив перший гейм, але чешка не опустила руки. Дівчата знову зробили рахунок рівний 3:3. Щоправда, далі усі гейми були за Костюк. Марта взяла три поспіль гейми – 6:3. Та зрівняла цифри за сетами у поєдинку – 1:1.