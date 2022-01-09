Українка Блашко з феноменальною стрільбою зробила прорив на етапі Кубка світу в Обергофі

В Обергофі (Німеччина) закінчився 5-й етап Кубка світу з біатлону. В останній гонці етапу жінки змагалися за перемогу в персьюті. Перемогу здобула норвежка Марте Олсбю.

Впевнена перемога Олсбю

Марте Олсбю після перемоги у спринті стартувала першою і зберегла лідерство після першої стрільби. Навздогін норвежці кинулася шведка Ханна Еберг, яка стартувала 9-ю. Перевага Олсбю вже складала майже 40 секунд.

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Вдало персьют розпочала Валентина Семеренко: стартувавши 13-ю, після першої стрільби українка була в топ-10. Чиста стрільба дозволила Дарії Блашко увійти в топ-10. Натомість 3 помилки викинули Юлію Джиму за межі четвертого десятку.

На другій стрільбі Олсбю допустила один промах, чим скористалася тільки росіянка Крістіна Резцова. Вона скоротила відставання від лідерки до 25 секунд.

Щодо українок, то Семеренко й Блашко вдруге відпрацювали чисто. Це дозволяло обом українкам перебувати у топ-25. Джима нарешті "зробила нуль" і підійнялася на 39-у сходинку.

Лідерка гонки знову подарувала шанс суперницям, зробивши помилку на першій "стійці". Резцова допустила аж три промахи, тому не скористалася шансом вийти на перше місце. Натомість чиста стрільба Ханни Еберг дозволила їй вийти на друге місце з відставанням у 28 секунд.

Аж три промахи допустила Семеренко та вилетіла з топ-20. Блашко єдиною серед українок йшла без помилок на вогневих рубежах, однак через низьку дистанційну швидкість була тільки 21-ю. Джима ж "заробила" ще 2 штрафні кола.

Фінал персьюту

На останню стрільбу Олсбю прийшла з перевагою у 26 секунд і з чистою стрільбою не залишила жодної інтриги. Норвежка виграла третю гонку переслідування у сезоні.

"Срібло" персьюту дісталося шведці Ханні Еберг, а "бронзу" здобула білоруска Дінара Алімбекова.

Дарія Блашко – одна з двох біатлоністок, яка чисто пройшла всю дистанцію. Україна посіла 22-у позицію, хоча стартувала 31-ю.

По промаху на останній стрільбі допустили Семеренко та Джима й фінушували за межами топ-30. Зазначимо, що Валентина стартувала 13-ю.

Результати жіночої гонки переслідування

1. Марте Олсбю (Норвегія, 0+1+1+0) 33:18.8

2. Ханна Еберег (Швеція, 0+1+0+1) +33.4

3. Дінара Алімбекова (Білорусь, 1+0+0+1) +42.7

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22. Дарія Блашко (Україна, 0+0+0+0) +2:59.7

33. Валентина Семеренко (Україна, 0+0+3+1) +4:03.1

36. Юлія Джима (Україна, 3+0+2+1) +4:12.6