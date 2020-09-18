Німецький фахівець Міхаель Оннінг звільнений з поста наставника грецького "Аріса" після поразки від "Колоса" з Ковалівки (1:2) в матчі 2 раунду кваліфікації Ліги Європи.

Відразу після зустрічі Оннінг розкритикував своїх підопічних. Правда, незабаром після цього німецький фахівець дізнався, що керівництво клубу його відправило у відставку, повідомляє SDNA.

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Боси клубу Теодорос Каріпідіс і Ангелос Харістеас провели нараду і вважають німця винуватцем невдачі в Європі та поганого іміджу команди останнім часом.

Вже у п'ятницю, 18 вересня, "Аріс" вийде на матч чемпіонату Греції під керівництвом Толіса Терзіса, а клуб буде шукати нового наставника.

Дебютна перемога "Колоса"