Не витримали ганьби від "Колоса": "Аріс" звільнив тренера після матчу Ліги Європи
Німецький фахівець Міхаель Оннінг звільнений з поста наставника грецького "Аріса" після поразки від "Колоса" з Ковалівки (1:2) в матчі 2 раунду кваліфікації Ліги Європи.
Відразу після зустрічі Оннінг розкритикував своїх підопічних. Правда, незабаром після цього німецький фахівець дізнався, що керівництво клубу його відправило у відставку, повідомляє SDNA.
Як це було Український "Колос" з перемоги над "Арісом" дебютував у Лізі Європи: відео
Боси клубу Теодорос Каріпідіс і Ангелос Харістеас провели нараду і вважають німця винуватцем невдачі в Європі та поганого іміджу команди останнім часом.
Вже у п'ятницю, 18 вересня, "Аріс" вийде на матч чемпіонату Греції під керівництвом Толіса Терзіса, а клуб буде шукати нового наставника.
Дебютна перемога "Колоса"
- "Колос" зіграв дебютний матч в єврокубках. Команда розпочала виступ в кваліфікації Ліги Європи. І у другому раунді обіграла грецький "Аріс" на виїзді.
- За "Колос" забили Новак та Антюх. В складі "Аріса" відзначився Бруно Гама. Іспанець свого часу виступав за "Дніпро".
- Тепер у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи "Колос" зіграє проти хорватської "Рієки".
- Свого суперника дізналася і "Десна". Вона на цій стадії турніру зіграє проти "Вольфсбурга".
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