Форвард Луїс Суарес офіційно дебютував за мадридський "Атлетіко". Дебют видався більш чим вдалим – нападник оформив дубль, а також віддав результативну передачу.

Суарес дебютував за "Атлетіко" у матчі проти "Гранади". Правда цей матч форвард розпочав у запасі, і вийшов на заміну у другому таймі.

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Але вихід Суареса на 70-й хвилині виявився доволі вдалим. Вже першим дотиком до м'яча він записав собі в актив гольову передачу – відзначився Льороенте.

А згодом і оформив дубль – на 85-й хвилині він головою замкнув навіс з флангу, та пробив у протилежний кут. А вже у компенсований арбітром час реалізував вихід на ворота суперника. Правда з другої спроби – перший раз м'яч влучив у штангу.

Відеоогляд матчу Атлетіко – Гранада

Нагадаємо, Суарес перейшов з "Барселони" до "Атлетіко" безкоштовно. "Синьо-гранатові" отримають за свого гравця лише 6 мільйонів євро у вигляді бонусів.