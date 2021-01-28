Українець Путін прибув на перегляд до білоруського футбольного клубу

Український футболіст Віктор Путін прибув на перегляд до білоруського Немана. До цього вихованець київського Динамо виступав у польських клубах.

Джерело: сайт Немана

Про те, що українець Віктор Птін прибув на перегляд, повідомляється на офіційному сайті білоруського клубу. Він один з чотирьох новачків, що перебувають у розташуванні клубу.

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Віктор Путін грає на позиції півзахисника. Останнім клубом 25-літнього гравця був польський ГКС з Белхатува, який грає у другому польському дивізіоні. У 21 матчі сезону півзахисник провів на полі 748 хвилин, записавши на свій рахунок одну гольову передачу.

Окрім Путіна, на перегляд в Неман прибуло ще троє гравців. Це Сергій Трофан та Руслан Челари з Молдови, а також росіянин Іван Бакланов.