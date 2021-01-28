Украинский футболист Виктор Путин прибыл на просмотр в белорусский Неман. До этого воспитанник киевского Динамо выступал в польских клубах.

Источник: сайт Немана

О том, что украинец Виктор Птин прибыл на просмотр, сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Он один из четырех новичков, находящихся в расположении клуба.

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Виктор Путин играет на позиции полузащитника. Последним клубом 25-летнего игрока был польский ГКС Белхатува, который играет во втором польском дивизионе. В 21 матче сезона полузащитник провел на поле 748 минут, записав на свой счет одну голевую передачу.

Кроме Путина, на смотрины в Неман прибыло еще трое игроков. Это Сергей Трофана и Руслан Челару из Молдовы, а также россиянин Иван Бакланов.