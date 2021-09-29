Талановитий українець Олександр Хижняк став найкращим боксером 2021 року. Відповідну відзнаку Хижняк отримав від Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA).

Хижняк вдруге найкращий боксер року

AIBA вдруге визнала Олександра Хижняка найкращим боксером. Окрім нагороди у 2021 році, український боксер отримав ідентичну відзнаку у 2017-у.

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Також відзнаку отримав батько та тренер боксера Олександр Хижняк-старший. Він став найкращим тренером 2021 року.

Хижняк та його тренер отримали відповідні сертифікати.



Хижняк і його тренер найкращі у 2021 році / Фото ФБУ

Досягнення Хижняка