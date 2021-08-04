Українець Насібов – срібний призер Олімпіади-2020 із греко-римської боротьби
Джерело:24 канал
Українець Парвіз Насібов провів фінальну сутичку за "золото" Олімпіади-2020 з греко-римської боротьби. 22-річний Насібов приніс Україні другу срібну нагороду у Токіо.
Ще одне "срібло"
22-річний український борець Парвіз Насібов (до 67 кілограмів) у запеклій сутичці пробився у фінал Олімпійських ігор. Суперником українця у боротьбі за звання олімпійського чемпіона став іранець Мохаммад Реза Гераї.
Варте уваги Це все для України, – борець Насібов про яскравий вихід у фінал Олімпіади
Українець першим поставив на коліно суперника, але іранець впевнено діяв у захисті. Перший бал судді віддали Гераю, українцю поставили у партер. Іранець виконав дію, але судді не зарахували її. За невиправданий челендж один бал віддали українцю.
Гераї скористався помилкою Насібова та повів у рахунку 3:1. Перший період завершився із перевагою на користь борця з Ірану. Вже на перших секундах другого періоду українець знову пропустив атаку – 7:1. Володимир Шацьких, тренер Парвіза, намагався оскаржити оцінку. Але судді віддали ще одне очко супернику – 8:1.
Суперник заробив ще одне очко – 9:1. Парвіз Насібов – срібний призер Олімпійських ігор. Це друге "срібло" України на Олімпіаді-2020 у Токіо.
Шлях Насібова на Олімпіаді-2020
- У першій сутичці Насібов знищив борця з Данії Фредеріка Бьєррехуса. Українець віддав супернику лише одне очко (5:1).
- В 1/4 фіналу Парвіз змагався проти представника ОКР Артема Суркова. Перший бал у зустрічі виграв суперник. Далі українець здобув два очки, але судді скасували його результативну дію. Однак у другому періоді Парвіз таки зрівняв цифри на табло. Після закінчення шести хвилин рахунок був 1:1, але перемога в сутичці була присуджена Насібову, оскільки він взяв бал останнім.
- Півфінальний поєдинок став одним із найбільш драматичних сутичок у Токіо. Українець зробив камбек із 0:6. Парвіз не склав руки та скоротив перевагу до 4:6. В останні секунди 22-річний борець з України пішов в атаку та вирвав перемогу у суперника з Єгипту Мохамеда Ібрагіма Ель-Саєда (7:6).