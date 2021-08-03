" Я люблю Україну"

Українець поступаючись у рахунку зумів таки вирвати перемогу у єгиптянина 7:6. Парвіз Насібов протистояв не лише супернику, а й судді, який приймав доволі дивні рішення. Після поєдинку 22-річний українець не міг стримати емоцій та сліз радості.

Як це було Насібов буде змагатись за "золото" Олімпіади-2020 з греко-римської боротьби

Парвіз зізнався, що пройшов складний шлях до Олімпіади. Усі рідні та знайомі уболівають за спортсмена вдома. Насібов зізнався у любові до України.

Ці сльози, які я не можу стримати. Великі спасибі усій Україні. Я люблю цю країну. Це все для України. Мені немає чого сказати. Слава богу, що він мене нагородив такою перемогою. Чим складніше звитяга, тим вона солодша. Я не можу стримати емоції,

– розповів борець.

"Не потрібно тягнути українців"

Також спортсмен подякував своїй сім'ї, дівчині та тренеру Володимиру Шацькому: "Ця людина змусила мене повірити у себе. Ця віра буде у мене ще довго. Я буду тішити, багато доб'юсь".

Насібов зазначив, що в України немає такого фінансування, щоб тягнути наших борців, але українцям цього не потрібно: "Україна – сильний народ, ми перемогли".

Не забув Парвіз передати привіт Азербайджану. 22-річний борець відзначив, що Азербайджан та Україна – його улюблені країни. Тепер українець налаштовується на фінал.

Після сутички у мене багато сил, що наче їх ніхто й не забирав. Але проти мене боровся чемпіон світу. Сили ще є, що може бути краще. Вище Олімпійських ігор нічого нема,

– підсумував тріумфатор.

Свій фінал Парвіз Насібов проведе у середу, 4 серпня. Сутички розпочинатимуться із 12:15. У боротьбу за "золото" пробився ще один українець Жан Беленюк (87 кілограмів).