Українець Гудима здобув "бронзу" на етапі Кубка світу з маунтинбайку
У бразильському Петрополісі відбувся Кубок світу з маунтинбайку. Український велосипедист Олександр Гудима фінішував третім.
Дебютний старт для українця
Для українського велосипедиста це перші у рамках Кубку світу. Раніше він виборов "бронзу" на одній з перших гонок сезону у Словенії, повідомляє 24 канал.
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Петрополіс відкривав програму сезону 2022 року Кубка світу з маунтинбайку. НАшу країну представляли два спортсмени: Яна Беломоіна, яка виступає у жіночому дорослому маунтинбайку та Гудима – турнір велогонщиків U23.
Яна та Олександр виступають за команду CST PostNL Bafang MTB.
Гудама фінішував у топ-3 за підсумками першої гонки у Бразилії.
На останніх метрах дистанції точилася запекла боротьба між українцем та американцем Райлі Еймосом. Олександр випередив свого суперника на 0.1 секунди.
Результати виступу
- Мартін Відаурр (Чилі) 1:03:32 години
- Яніс Бауманн (Швейцарія) 1:04:08
- Олександр Гудима (Україна) 1:04:39