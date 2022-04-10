Дебютний старт для українця

Для українського велосипедиста це перші у рамках Кубку світу. Раніше він виборов "бронзу" на одній з перших гонок сезону у Словенії, повідомляє 24 канал.

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Петрополіс відкривав програму сезону 2022 року Кубка світу з маунтинбайку. НАшу країну представляли два спортсмени: Яна Беломоіна, яка виступає у жіночому дорослому маунтинбайку та Гудима – турнір велогонщиків U23.

Яна та Олександр виступають за команду CST PostNL Bafang MTB.

Гудама фінішував у топ-3 за підсумками першої гонки у Бразилії.

На останніх метрах дистанції точилася запекла боротьба між українцем та американцем Райлі Еймосом. Олександр випередив свого суперника на 0.1 секунди.

Результати виступу