Дебютный старт для украинца
Для украинского велосипедиста это первые в рамках Кубка мира. Ранее он завоевал "бронзу" на одной из первых гонок сезона в Словении, сообщает 24 канал.
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Петрополис открывал программу сезона 2022 года Кубка мира по маунтинбайку. Нашу страну представляли два спортсмена: Яна Беломоина, выступающая в женском взрослом маунтинбайке и Гудима – турнир велогонщиков U23.
Яна и Александр выступают за команду CST PostNL Bafang MTB.
Гудама финишировал в топ-3 по итогам первой гонки в Бразилии.
На последних метрах дистанции шла ожесточенная борьба между украинцем и американцем Райли Эймосом. Александр опередил своего соперника на 0,1 секунды.
Результаты выступления
- Мартин Видаурр (Чили) 1:03:32 часа
- Янис Бауманн (Швейцария) 1:04:08
- Александр Гудыма (Украина) 1:04:39