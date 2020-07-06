Український боксер середньої вагової категорії Сергій Дерев'янченко восени проведе бій за чемпіонський титул. Українець отримає шанс завоювати пояс WBC або WBA.

Як повідомляє Boxing Scene, Сергій Дерев'янченко має дві пропозиції щодо свого наступного бою.

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Альварес або Чарло

За інформацією ресурсу, Дерев'янченко може провести поєдинок проти чемпіона WBC в середній вазі Джермалла Чарло.

Українець перебуває на першій сходинці рейтингу WBC. Бій Дерев'янченко – Чарло може пройти у вересні або в жовтні.

У команді американця називають Сергія фаворитом на бій.

Що відомо про Чарло? 30-річний американець ставав чемпіоном світу у 1-й середній вазі, а нині є чинним володарем титулу WBC у середній вазі. Непереможний боксер провів 30 бої на професійному ринзі.

Також Сергій може провести бій проти іменитого мексиканця Сауля Альвареса.

Поєдинок може пройти 12 вересня через відмову чемпіона світу в суперсередній вазі Біллі Джо Сондерса приймати цю дату для поєдинку з мексиканцем.

Бій Канело – Дерев'янченко може пройти в суперсередньому дивізіоні.

Раніше вже повідомлялося, що сторони ведуть перемовини про бій. Втім, у Канело спростували інформацію.

Хто такий Альварес? Мексиканець є лідером P4P – рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Альварес виступає у 5 вагових категоріях, в яких ставав чемпіоном світу. Всього він провів 56 боїв і здобув 53 перемоги. У його пасиві тільки поразка Флойду Мейвезеру.

Третій шанс Дерев'янченка