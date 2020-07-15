Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко визначився з наступним суперником. Українець хоче провести бій за титул чемпіона світу за версією WBC проти Джермалла Чарло.

Тренер українця Андре Розьє підтвердив, що Сергій зробив вибір на користь чемпіона світу за версією WBC Чарло. Про це інформує boxingnews24.com.

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Повідомляється, що Сергій віддав перевагу стати чемпіоном світу за версією WBC, аніж битися з Альваресом, який хоче захищати пояс "регулярного" чемпіона за версією WBA в другій середній вазі.

Здається, що ми рухаємося у бік консенсусу. Я поки точно не знаю, але схоже на те, що ми наближаємося до молодої людини, прізвище якої починається на букву "Ч",

– сказав Розьє.

Хто такий Чарло? 30-річний американець ставав чемпіоном світу у 1-й середній вазі, а нині є чинним володарем титулу WBC у середній вазі. Непереможний боксер провів 30 бої на професійному ринзі.

Тренер Сергія заявив, що йому буде складно стати чемпіоном світу у поєдинку з Альваресом.

Окрім того, він назвав сміттям пояс "регулярного" чемпіона WBA.

"Пояс, який він відібрав у Роккі Філдінга, – це сміття, він не рахується. Тому ми бажаємо завоювати справжній титул", – резюмував Андре Розьє.

За попередньою інформацією, бій Дерев'янченко – Чарло може відбутися у вересні-жовтні 2020 року.

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