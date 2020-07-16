"З Альваресом буде легше": Дерев'янченко зробив неочікувану заяву про наступний бій
Український боксер Сергій Дерев'янченко переконаний, що поєдинок проти Сауля Альваресе буде легшим для нього, аніж з Джермаллом Чарло. Сергій – претендент на бій з Альваресом та Чарло.
Сергій Дерев'янченко у коментарі boxinginsider висловив переконання, що йому було б легше битися проти Альвареса, ніж проти Чарло.
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34-річний Дерев'янченко каже, що бій з Альваресом буде легшим для нього, адже в Сауля схожа техніка.
Я думаю, що з Канело було б легше битися, ніж з Чарло. Це тому, що в Альвареса майже такий же стиль, як у мене,
– сказав Дерев'янченко.
То з ким зустрінеться Дерев'янченко
- За інформацією ESPN Deportes, команда Альвареса називає Дерев'янченка пріоритетним варіантом для наступного поєдинку.
- Водночас Ронні Шилдс, тренер Чарло, – назвав Сергія головним претендентом на бій з його підопічним.
- За даними The Atletic, бій Сергія з Чарло відбудеться у вересні або жовтні. Сторони перебувають на фінальній стадії переговорів.
- Тренер українця Андре Розьє підтвердив, що Сергій зробив вибір на користь чемпіона світу за версією WBC Чарло.
- Журналісти ESPN вже підрахували, що Дерев'янченко може отримати за бій проти Чарло 2,5 мільйона доларів.
- Видання припускає, що за поєдинок проти Альвареса гонорар українця може скласти удвічі більше.