Український боксер Сергій Дерев'янченко переконаний, що поєдинок проти Сауля Альваресе буде легшим для нього, аніж з Джермаллом Чарло. Сергій – претендент на бій з Альваресом та Чарло.

Сергій Дерев'янченко у коментарі boxinginsider висловив переконання, що йому було б легше битися проти Альвареса, ніж проти Чарло.

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Альварес – лідер P4P (рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії). Він виступає у 5 вагових категоріях, в яких ставав чемпіоном світу. Володар титулу "регулярного" чемпіона WBA.



Чарло – колишній чемпіон світу у 1-й середній вазі та чинний володар титулу WBC у середній вазі. Непереможний боксер виграв 30 боїв.

34-річний Дерев'янченко каже, що бій з Альваресом буде легшим для нього, адже в Сауля схожа техніка.

Я думаю, що з Канело було б легше битися, ніж з Чарло. Це тому, що в Альвареса майже такий же стиль, як у мене,

– сказав Дерев'янченко.

То з ким зустрінеться Дерев'янченко