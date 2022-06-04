Україна здобула "золото" на етапі Кубка світу з кульової стрільби у командних змаганнях

У столиці Азербайджану триває етапу Кубка світу з кульової стрільби. У Баку Україна здобула вже п'ять нагород.

Неймовірний виступ українок

Збірна України у складі Олени Костевич, Анастасії Німець та Оксани Ковальчук виграла золоті медалі Кубка світу з кульової стрільби. Українки продемонстрували найкращий результат у командній стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 25 метрів, пише 24 канал.

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Ця медаль стала п'ятою для збірної України на етапі Кубка світу у Баку. Змагання триватимуть до 7 червня.

У фіналі вони перемогли команду Таїланду – 17:11.

Малокаліберний пістолет, 25 метрів: результати

Україна Таїланд Південна Корея

Всі нагороди українців у Баку:

"Золото": Сергій Куліш (гвинтівка, 50 метрів, три положення), Олени Костевич, Анастасії Німець та Оксани Ковальчук (малокаліберний пістолет, 25 метрів)

"Срібло": Олена Костевич та Олег Омельчук (пневматичний пістолет, 10 метрів, мікст)

"Бронза": Анастасія Німець (пістолет, 25 метрів), Олег Царьков, Олександр Галкін та Сергій Куліш (гвинтівка, 50 метрів, три положення, команда)

Що відомо про спортсменок

Олена Костевич має у своїй медальній скарбничці 4 олімпійських нагороди. Вона одна з найтитулованіших спортсменок України в історії Олімпіад.

Останню свою нагороду українка здобула на чемпіонаті Європи у Норвегії. Олена здобула золоту медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Анастасія Німець – 28-річна українська стрілкиня, яка представляє Львівську область. Є срібною призеркою чемпіонату Європи-2021 зі стрільби з швидкострільного пістолета з 25 метрів у змішаній команді. На цьому ж турнірі у Баку вона здобула бронзову нагороду.

Оксана Ковальчук представляє Рівненську область. У 2019 році вона здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи.

Україна посідає другу позицію у загальнокомандному заліку. У цьому етапі беруть участь 703 спортсмени з 65 країн.