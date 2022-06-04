Невероятное выступление украинок
Сборная Украины в составе Елены Костевич, Анастасии Немец и Оксаны Ковальчук выиграла золотые медали Кубка мира по пулевой стрельбе. Украинки продемонстрировали лучший результат в командной стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров, пишет 24 канал.
Читайте також Українські стрілки вибороли четверту нагороду на етапі Кубка світу у Баку
Эта медаль стала пятой для сборной Украины на этапе Кубка мира в Баку. Соревнования продлятся до 7 июня.
В финале они победили Таиландскую команду – 17:11.
Малокалиберный пистолет, 25 метров: результаты
- Украина
- Таиланд
- Южная Корея
Все награды украинцев в Баку:
"Золото": Сергей Кулиш (винтовка, 50 метров, три положения), Елены Костевич, Анастасии Немец и Оксаны Ковальчук (малокалиберный пистолет, 25 метров)
"Серебро": Елена Костевич и Олег Омельчук (пневматический пистолет, 10 метров, микст)
"Бронза": Анастасия Немец (пистолет, 25 метров), Олег Царьков, Александр Галкин и Сергей Кулиш (винтовка, 50 метров, три положения, команда)
Что известно о спортсменках
- Елена Костевич имеет в своей медальной копилке 4 олимпийские награды. Она одна из самых титулованных спортсменок Украины в истории Олимпиад.
- Последнюю свою награду украинка завоевала на чемпионате Европы в Норвегии. Елена завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
- Анастасия Немец – 28-летняя украинская стрелкиня, представляющая Львовскую область. Является серебряным призером чемпионата Европы-2021 по стрельбе из быстрострельного пистолета с 25 метров в смешанной команде. На этом же турнире в Баку она завоевала бронзовую награду.
- Оксана Ковальчук представляет Ровенскую область. В 2019 году она завоевала серебряную награду на чемпионате Европы.