Неймовірний виступ українок

Збірна України у складі Олени Костевич, Анастасії Німець та Оксани Ковальчук виграла золоті медалі Кубка світу з кульової стрільби. Українки продемонстрували найкращий результат у командній стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 25 метрів, пише 24 канал.

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Ця медаль стала п'ятою для збірної України на етапі Кубка світу у Баку. Змагання триватимуть до 7 червня.

У фіналі вони перемогли команду Таїланду – 17:11.

Малокаліберний пістолет, 25 метрів: результати

Україна Таїланд Південна Корея

Всі нагороди українців у Баку:

"Золото": Сергій Куліш (гвинтівка, 50 метрів, три положення), Олени Костевич, Анастасії Німець та Оксани Ковальчук (малокаліберний пістолет, 25 метрів)

"Срібло": Олена Костевич та Олег Омельчук (пневматичний пістолет, 10 метрів, мікст)

"Бронза": Анастасія Німець (пістолет, 25 метрів), Олег Царьков, Олександр Галкін та Сергій Куліш (гвинтівка, 50 метрів, три положення, команда)

До речі. Україна посідає другу позицію у загальнокомандному заліку. У цьому етапі беруть участь 703 спортсмени з 65 країн.

Що відомо про спортсменок