Поки WTA заплющує очі: Україна ввела санкції проти тенісистки з Росії, яка підтримала війну

Анастасія Гасанова показала своє кровожерливе обличчя, написавши у соцмережі пост для виправдання вбивств українців. Через це на неї та інших подібних тенісисток накладені санкції.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії наша держава ввела чимало санкцій проти представників країни-терористки. Це стосується і представників спорту.

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У грудні минулого року під них потрапили 56 спортсменів, серед яких і псевдоукраїнець Анатолій Тимощук. Цього разу до санкційного списку потрапили нові представники Росії.

Найгучнішим ім'ям є тенісистка Анастасія Гасанова (№250 WTA), яка відкрито підтримує геноцид українців та загарбницьку війну її країни. Крім неї, під санкції потрапили інші представниці тенісу – Яна Сізікова, Аміна Аншба, Єкатєріна Макарова, Алєксандра Поспєлова.

Інші представники спорту у списку:

Ігор Акінфєєв (футбол)

Єлизавета Туктамишева (фігурне катання)

Марк Кондратюк (фігурне катання)

Вероніка Степанова (лижний спорт)

Ксенія Шойгу (президент федерації тріатлону РФ)

Антон Чупков (плавання)

Світлана Ішмуратова (біатлон)

Гасанова схвалює геноцид українців

Відзначимо, що поки російські спортсмени намагаються грати у "спорт внє палітікі" та залишатись "нейтральними" для міжнародних організацій, 23-річна Гасанова вирішила показати своє справжнє обличчя. У жовтні минулого року Анастасія опублікувала в інстаграм пост про війну.

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Він виявився наповнений суто пропутінськими пропагандистськими тезами про начебто "госпєрєворот" у 2014 році, нацистів, звільнення Донбасу та добрі цілі "спєциальной воєнной опєрації". Цікаво, що після початку війни тенісистка не раз тренувалась в Україні.

До прикладу, у 2014 році вона була в Одесі, а до сезону-2022 готувалась у Києві. При цьому WTA ніяк не реагує на абсолютно ненейтральну позицію Гасанової і дозволяє їй і далі виступати в турі.