Поки WTA заплющує очі: Україна ввела санкції проти тенісистки з Росії, яка підтримала війну
Джерело:сайт Президента України
Анастасія Гасанова показала своє кровожерливе обличчя, написавши у соцмережі пост для виправдання вбивств українців. Через це на неї та інших подібних тенісисток накладені санкції.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії наша держава ввела чимало санкцій проти представників країни-терористки. Це стосується і представників спорту.
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У грудні минулого року під них потрапили 56 спортсменів, серед яких і псевдоукраїнець Анатолій Тимощук. Цього разу до санкційного списку потрапили нові представники Росії.
Найгучнішим ім'ям є тенісистка Анастасія Гасанова (№250 WTA), яка відкрито підтримує геноцид українців та загарбницьку війну її країни. Крім неї, під санкції потрапили інші представниці тенісу – Яна Сізікова, Аміна Аншба, Єкатєріна Макарова, Алєксандра Поспєлова.
Інші представники спорту у списку:
- Ігор Акінфєєв (футбол)
- Єлизавета Туктамишева (фігурне катання)
- Марк Кондратюк (фігурне катання)
- Вероніка Степанова (лижний спорт)
- Ксенія Шойгу (президент федерації тріатлону РФ)
- Антон Чупков (плавання)
- Світлана Ішмуратова (біатлон)
Гасанова схвалює геноцид українців
Відзначимо, що поки російські спортсмени намагаються грати у "спорт внє палітікі" та залишатись "нейтральними" для міжнародних організацій, 23-річна Гасанова вирішила показати своє справжнє обличчя. У жовтні минулого року Анастасія опублікувала в інстаграм пост про війну.
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Він виявився наповнений суто пропутінськими пропагандистськими тезами про начебто "госпєрєворот" у 2014 році, нацистів, звільнення Донбасу та добрі цілі "спєциальной воєнной опєрації". Цікаво, що після початку війни тенісистка не раз тренувалась в Україні.
До прикладу, у 2014 році вона була в Одесі, а до сезону-2022 готувалась у Києві. При цьому WTA ніяк не реагує на абсолютно ненейтральну позицію Гасанової і дозволяє їй і далі виступати в турі.