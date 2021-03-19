Україна втратила пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів

Українські клуби закінчили виступити в єврокубках. Динамо та Шахтар програли свої матчі 1/8 фіналу Ліги Європи та вилетіли з турніру. А їх поразки опустили нашу команду на 12 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Україна вела боротьбу із Шотландією за збереження 11 місця за підсумками сезону. Воно дає право відправляти одну команда напряму в груповий етап Ліги чемпіонів у сезоні 2022/2023. 12 місце такого права не дає.

Варте уваги Хто вийшов в чвертьфінал Ліги Європи

До матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги Європи Україна та Шотландія набрала однакову кількість очок – по 34. Але на стороні Шотландії була перевага, адже ці очки ділилися на чотири команди, у той час як в України – на п'ять. Тож все залежало від цих матчів:

Шахтар – Рома

Вільярреал – Динамо

Рейнджерс – Славія

Українським командам треба було набирати більше очок. Найкращий варіант – перемагати та проходити далі. Адже Рейнджерс у першому матчі зіграв у результативну нічию і міг пройти далі. Але Рейнджерс поступився вдома Славії та вилетів.

Відтак для того, щоб втриматися на 11 місці, Україні було достатньо, щоб хоча одна з команд перемогла. Або обидві зіграли внічию. Та українські клуби теж програли свої матчі – Динамо поступилося на виїзді Вільярреалу, а Шахтар вдома програв Ромі.

Відтак за рівної кількості набраних очок, Шотландія зуміла нас обійти у рейтингу коефіцієнтів УЄФА. Таким чином у сезоні 2022/2023 чемпіон України стартуватиме не з групового етапу Ліги чемпіонів, а з раунду плей-офф.

Окрім того, в цьому сезоні жодна українська команда не буде мати гарантованого місця в груповому етапі в жодному з трьох єврокубків.

Де стартуватимуть українські клуби в єврокубках в сезоні 2022/2023

чемпіон України – плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

друге місце – другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів

*третє місце – плей-офф кваліфікації Ліги Європи

четверте місце – третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій

п'яте місце – другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій

*Варто відзначити, що якщо Кубок України виграє команда, яка за підсумками сезону не посяде одне з перших трьох місць, то саме вона відправиться в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Натомість третя та четверта команда будуть грати у кваліфікації Ліги конференцій, а п'ята команда нікуди не вийде.