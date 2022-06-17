Україна все поверне, – дружина Усика покаялася за мовчання анексії Криму

Непереможний український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина народилися в Криму. Родина вірить, що незабаром вони повернуться до півострова, де буде майоріти синьо-жовтий прапор.

Катерина Усик: Дуже шкодую

Дружина Олександра зізналася, що дуже шкодує через те, що мовчала про анексію Криму у 2014 році. Проаналізувавши свої помилки, Катерина кожного дня поширює у своїх соцмережах інформацію щодо повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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Катерина Усик не сумнівається у тому, що російських найманців вдасться вибити з окупованих територій. Вона вірить, що зможе скоро повернутися до рідного українського Криму.

Я вірю, що Україна все поверне. Включно з Кримом. Єдине про що я жалкую зараз, так це через те, що мовчала у 2014 році. Дуже шкодую,

– написала дружина боксера.

Дружина Усика не сумнівається у перемозі України / Фото з інстаграму Катерини

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