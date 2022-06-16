Дружина Усика: Я дивуюся цьому цинізму
Катерина та Олександр народилися в Криму, тому для них ця тема є особливою та болючою. Адже окупанти вкрали в них рідну домівку та розлучили з близькими та знайомими.
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Тому дружина українського боксера продовжує у своїх соцмережах висвітлювати війну в Україну. Значну частину своїх дописів вона приділяє саме тимчасово окупованому півострову.
Я дивуюся цьому цинізму та тупізму росіян! До вашого, су*а, звільнення люди жили нормально, цивілізовано! Ви прийшли та перетворили наші міста на свої парашні та грязні. Висновок: де раша – там параша. У мене все,
– написала Катерина.
Дружина Усика про окупаційну владу / Фото з інстаграму Катерини
"Русскій мір" "завітав" у будинок Усика
- На жаль, родина українського боксера відчула на собі наслідки "русского міра". Російські найманці захопили будинок Усика у Ворзелі, що на Київщині. На щастя, там нікого не було, родина виїхала за кордон.
- Катерина та її діти тривалий час переховувалися у сховищі.
- Боксер виїхав, аби підготуватися до реваншу проти британця Ентоні Джошуа. раніше зазначалося, що цей двобій може відбутися 23 липня. Проте нещодавно промоутер суперника українця розповів, що найімовірніше реванш відбудеться у серпні.
- Боксери вийдуть на ринг перед глядачами у Саудівській Аравії.