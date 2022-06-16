Дружина Усика: Я дивуюся цьому цинізму

Катерина та Олександр народилися в Криму, тому для них ця тема є особливою та болючою. Адже окупанти вкрали в них рідну домівку та розлучили з близькими та знайомими.

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Тому дружина українського боксера продовжує у своїх соцмережах висвітлювати війну в Україну. Значну частину своїх дописів вона приділяє саме тимчасово окупованому півострову.

Я дивуюся цьому цинізму та тупізму росіян! До вашого, су*а, звільнення люди жили нормально, цивілізовано! Ви прийшли та перетворили наші міста на свої парашні та грязні. Висновок: де раша – там параша. У мене все,

– написала Катерина.



Дружина Усика про окупаційну владу / Фото з інстаграму Катерини

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