Україна виграла медальний залік чемпіонату Європи з важкої атлетики

Збірна України з важкої атлетики стала найкращою за результатами чемпіонату Європи-2021 у Москві. Українські спортсмени виграли офіційний та неофіційний медальні заліки.
Збірна України на Євро-2021 виграла 6 медалей в офіційному заліку. Українці виграли 4 "золота", що досі ніколи не підкорювалося нашим спортсменам у рамках одного чемпіонату Європи.
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На чемпіонаті Європи у Москві було розіграно 20 комплектів нагород (20 вагових категорій). В активі України найбільше золотих нагород.
Медальний залік Євро-2021 з важкої атлетики
1. Україна – 6 (4 "золота", 1 "срібло", 1 "бронза")
2. Болгарія – 7 (3 "золота", 3 "срібла", 1 "бронза")
3. Вірменія – 6 (2 "золота", 2 "срібла", 4 "бронзи")
4. Грузія – 4 (2 "золота", 2 "срібла")
5. Румунія – 5 (2 "золота", 1 "срібло", 2 "бронзи")
Збірна України також посіла перше місце у так званому "малому" медальному заліку, де до уваги бралися перемоги в кожній дисципліні.
Українські спортсмени виграли 17 нагород – 10 "золотих", 3 "срібні" та 4 "бронзові".
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Медалі в офіційний залік збірній України принесли 6 атлетів:
- Каміла Конотоп – "золото" (до 55 кг)
- Ірина Деха – "золото" (до 75 кг)
- Аліна Марущак – "золото" (до 81 кг)
- Дмитро Чумак – "золото" (до 109 кг)
- Анастасія Лисенко – "срібло" (понад 87 кг)
- Дмитро Вороновський – "бронза" (до 55 кг)