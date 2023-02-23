Рятівна нічия Дніпра-1: Україна зберегла два клуби в Лізі чемпіонів на сезон 2024-2025
Наша асоціація опинилась на межі втрати представника в головному єврокубку через сезон. Втім бали від дніпрян разом із вильотом Мідтьюлланда зіграли Україні на руку.
Дніпро-1 залишив Лігу конференцій після дуелі з АЕКом в 1/16 фіналу. У першій гру команда Кучера мінімально програла, тоді як у другому матчі розписала нульову нічию, пише 24 канал.
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Попри виліт із єврокубків дніпряни змогли принести користь Україні. Наша асоціація була під загрозою втрати одного клуба в Лізі чемпіонів на сезон 2024-2025, адже більше одного представника в цей турнір можуть направити лише топ-15 країн.
Становище на ранок четверга 23 лютого:
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|КОЕФІЦІЄНТ
|ЗАЛИШИЛОСЬ КОМАНД
|13
|Швейцарія
|29,175
|1/4
|14
|Чехія
|29,050
|0
|15
|Норвегія
|29,000
|1/4
|16
|Україна
|28,900
|2/5
|17
|Данія
|27,875
|1/5
Для гарантії потрапляння у топ-15 за підсумками сезону Дніпру-1 та Шахтарю у других матчах єврокубків треба було зіграти хоча б раз внічию та очікувати провалу від представника Данії Мідтьюлланда.
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Це і сталося. Дніпряни попри виліт взяли бал із АЕКом і принесли Україні 0,200 у таблицю коефіцієнтів. Це дозволило нашій асоціації піднятись на 14 сходинку. При цьому Мідтьюлланд розгромно програв Спортінгу (0:4) та залишив Данію без представниів
Становище після матчу Дніпра-1:
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|КОЕФІЦІЄНТ
|ЗАЛИШИЛОСЬ КОМАНД
|13
|Швейцарія
|29,175
|1/4
|14
|Україна
|29,100
|1/5
|15
|Чехія
|29,050
|0
|16
|Норвегія
|29,000
|1/4
|17
|Данія
|27,875
|0
Обійти Україну може лише Норвегія з Буде/Глімтом, але із першої "п'ятнадцятки" це не викине нашу асоціацію. Таким чином, у сезоні 2024-2025 Україна буде представлена як чемпіоном, так і віцечемпіоном.
Якщо наша країна залишиться 15-ою, то переможець УПЛ піде "шляхом чемпіонів" та стартуватиме з другого кваліфікаційного раунду. Якщо ж 13-ою або 14-ою, то на раунд пізніше. Друге ж місце піде більш складним "шляхом представників" ліг та стартуватиме з другого раунду кваліфікації.Варто знати. З сезону 2024-2025 у групових турнірах ЛЧ, ЛЄ та ЛК буде по 36 команд. Вони не будуть розбиватись на групи, а змагатись всі разом за "швейцарською системою". Кожна команда проведе по вісім матчів з різними суперниками, після чого згідно з турнірною таблицею 1-8 місця виходитимуть в 1/8 фіналу відповідного турніру, а 9-24 місця – в 1/16 фіналу.